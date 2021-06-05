В Женеве закрыли парки, где может пройти саммит Путина и Байдена

Власти Женевы закрыли парки «Ла-Гранж» и «О-Вив», где, по сообщениям местных СМИ, вероятно, пройдет встреча российского и американского президентов Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом пишет ТАСС.

«Да, парк «Ла-Гранж» закрывается по 18 июня, и «О-Вив» тоже», — сказала представитель администрации города, отметив, что «не имеет понятия», с чем связано такое решение.

Ранее швейцарские СМИ писали, что центральные виллы парков, построенные в XVIII веке, могут стать местом, где состоится саммит Путина и Байдена. Встреча двух президентов состоится 16 июня в Женеве.