В правоохранительные органы поступило обращение в связи с тем, что житель Бардинского района Мустафаев Шамаил Гумбат оглу избил члена комиссии, врача-эксперта, проводившего обследование.

Как сообщили haqqın.az в пресс-службе Минтруда, продолжаются меры по прозрачности системы установления инвалидности. Выявляются и отменяются ложные назначения инвалидности по военным причинам, назначенные в прежние времена, предотвращается получение незаконных социальных выплат тем, кто не является по статусу «инвалидом войны».

С этой целью проводятся очные экспертизы (в том числе видеосъемка) с участием представителей соответствующих структур и неправительственных организаций.

На одном из последних визуальных осмотров диагноз («Последствия внутричерепных травм, остаточные признаки перенесенной закрытой черепно-мозговой травмы, посттравматическая энцефалопатия» и.т.д.), поставленный в 2016 году в Бардинской центральной районной больнице Ш.Мустафаеву, не нашел подтверждения. Было установлено, что в его состоянии здоровья нет признаков инвалидности, и что назначение ему второй степени инвалидности, проведенное пять лет назад «В связи с защитой территориальной целостности Азербайджанской Республики», является ложным.

Во время осмотра Ш.Мустафаев неожиданно напал на женщину-врача-эксперта Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации, начал избивать ее кулаками и непристойно выражаться. (видео по ссылке).

За получение ежемесячно социальных выплат от государства в форме пенсий и стипендий свыше 1300 манатов в прошедший период под фиктивным статусом «инвалид войны» и для дачи юридической оценки действиям Ш.Мустафаева было направлено соответствующее обращение.