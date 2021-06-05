Министр обороны Латвии посмотрел, как создаются знаменитые Bayraktar
Заместитель премьер-министра и министр обороны Латвии Артис Пабрикс посетил в понедельник предприятие турецкой компании Baykar, где создаются беспилотные летательные аппараты, в том числе ударные БПЛА.
Anadolu сообщает, что гендиректор компании Baykar Халюк Байрактар проинформировал латвийскую делегацию об этапах создания беспилотных летательных аппаратов.
Латвийский министр поинтересовался прототипом первого летающего автомобиля Турции – Cezeri.
«Мы рады были принять на предприятии Baykar министра обороны Латвии и сопровождающих его лиц», - написал в Twitter Байрактар.
«Продукция ВПК Турции отвечает высоким мировым стандартам. Мы дорожим связями с союзником по НАТО – Турцией. Желаю успехов всем вам», - написал глава латвийского оборонного ведомства в Twitter.