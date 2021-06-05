Полиция уничтожила около тонны конопли фото
Сотрудники Агдашского районного отдела полиции провели оперативные мероприятия по противодействию незаконному обороту наркотических средств и культивированию наркосодержащих растений. Об этом сообщили haqqın.az в шекинской региональной группе пресс-службы МВД.
В результате проведенных сотрудниками полиции оперативно-разыскных и профилактических мероприятий, на территории сел Джювя, Гарасугумлаг и Агзыбир, были обнаружены и уничтожены 2 091 куст конопли общим весом около тонны.