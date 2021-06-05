Грузия и Армения возобновляют железнодорожное сообщение

Грузия и Армения восстанавливают прерванное из-за пандемии коронавируса железнодорожное сообщение. Первый поезд отправится 15 июня из Еревана в Батуми, сообщила в понедельник министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на брифинге после заседания правительства, передает ТАСС.

«Я хочу сказать, что восстановлено железнодорожное сообщение между Арменией и Грузией. Уже 15 июня первый поезд отправится из Еревана в Батуми через Тбилиси. Это означает, что туристы из нашего союзнического, соседнего государства приедут в Грузию, на наши черноморские курорты, в нашу столицу, в другие туристические места», - сказала Турнава.

ТАСС отмечает, что власти Грузии также ведут переговоры с Азербайджаном, чтобы запустить поезда по маршруту Тбилиси - Баку - Тбилиси.