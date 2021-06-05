Азербайджанцы России обратились к генпрокурору Игорю Краснову

В обращении говорится, что во время трагического инцидента 28 мая в Мошковском районе Новосибирской области гражданин Векил Абдуллаев был убит сотрудником Государственной дорожной полиции (ГДП) Александром Гусевым, и что не исключается совершение преступления непреднамеренно и по неосторожности.

Консультативный совет Межрегиональной ассоциации азербайджанцев России и председатель правления региональной общественной организации «Азербайджанская диаспора Архангельской области» Тарлан Гасымов обратились к генпрокурору России Игорю Краснову, говорится в сообщении Государственного комитета по работе с диаспорой.

В обращении отмечается, что на видео, размещенном в соцсетях и СМИ, видно, что сотрудник ГДП выстрелил в Векиля Абдуллаева, который не представлял угрозы, хотя в этой ситуации не было необходимости в применении огнестрельного оружия.

Также подчеркнуто, что в настоящее время в СМИ и соцсетях ведутся широкие обсуждения, и некоторые лица выступают с безответственными заявлениями, в частности, мнение сотрудницы телеканала Russia Today, члена Общественной палаты РФ Марии Бутиной о том, что она поощряет действия совершившего убийство сотрудника ГДП, вызвало споры, которые могут привести к обострению ситуации в РФ.

Отметив, что провокационное заявление Бутиной может помешать всестороннему, полному и объективному расследованию уголовного дела, наши соотечественники призвали Игоря Краснова принять соответствующие меры в отношении Марии Бутиной и взять под личный контроль следствие по уголовному делу в связи с убийством гражданина Векиля Абдуллаева.