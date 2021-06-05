Талибы захватили еще два района в Афганистане

Еще два района Афганистана, в провинциях Гор и Урузган, перешли под контроль движения «Талибан». Как сообщил губернатор провинции Гор Абдул Захир Фаиззаде, талибы установили контроль над районом Шахрек провинции Гор, откуда отступили силовики, передает Anadolu.

По его словам, ведется подготовка к операции по освобождению данного района.

Пресс-секретарь губернатора провинции Урузган Омер Ширзад также рассказал об активизации отрядов талибов, которые заняли район Гизаб. По его словам, талибы атаковали также район Чуре минувшим вечером, однако атаку удалось отразить.

Талибы, в свою очередь, сообщают о взятии в плен 65 силовиков в районе Гизаб.