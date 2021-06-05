Эльнур Эминоглы, автор haqqin.az 20:00

Официальный рупор российской телепропаганды - канал «Россия-24» не обошел своим ценным вниманием разгоревшийся на информационных пространствах скандал с убийством в Новосибирске 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева. Квинтэссенция «дежурной части» круглосуточной России Андрея Ивлева – попытка не столько оправдать, сколько судорожно замазать следы преступных действий инспектора Гусева.

Примерный российский полицейский Гусев по неосторожности, но весьма аккуратно и деликатно завалил нарушителя спокойствия Абдуллаева. Полицейский, конечно же, не жаждал крови юноши, но вышло как вышло. И виноват в этом не Гусев, допустивший неосторожное обращение с табельным оружием, а юноша, которого мгновенно привязали к новосибирской этнической преступной группировке. Получился занимательный сюжет с легким экскурсом в криминальную историю Новосибирска, в котором телезрителю напомнили об орудовавшей на рынках города этнической банде некоего Тамерлана. Хотя какое это имело отношение к отдельно взятому инциденту с российским полицейским, застрелившим Абдуллаева, известно лишь самим авторам сюжета, поставившим себя в один ряд с телеканалами Трампа, оправдавшими непредумышленное убийство Джорджа Флойда. В российском эфире началась канонизация Гусева по примеру героизации белого полицейского Дерека Шовина.

И сами авторы сюжета не скрывают этих параллелей, а говорят о них более чем открыто и с вдохновением. «Вот в Америке в нарушителей и вовсе стреляют на поражение…» Однако же дурной пример заразителен… Хотя Ивлев сам же подчеркивает: закон позволяет стрелять полицейским при агрессивном сопротивлении. Но журналист мог бы обернуться в студии, бросить взгляд на задний план, где разворачивалась сцена убийства Абдуллаева под его же циничном словесном аккомпанементе. Оказал ли юноша агрессивное сопротивление стражам порядка? И какое же противоправное действие Абдуллаева и его товарищей привлекло повышенное внимание славных сибирских гаишников? Обычные, но запрещенные в России тонированные стекла автомобиля. Только и всего! При этом журналисты пытаются навязать зрителям «первичные выводы следствия»: агрессивное сопротивление юношей. Которого нет на представленных видеокадрах! Есть несогласие, попытка сопротивления, но нет никаких агрессивных действий! Ивлев в своем заранее составленном закадровом тексте не скрывает и своего субъективизма – вы только посмотрите на наглость двух других задержанных подельников Абдуллаева: вот наглецы, они успели даже поприветствовать родственников в приемной суда, а еще обменяться репликами… Это уже в духе Киплинга: «А еще он обозвал тебя земляным червячком»! Это про второго участника инцидента, Илькина Абдуллаева, чья агрессия, по оценке Ивлева, вывела из себя полицейских: Илькин, видите ли, снимал на видео сцену убийства и агрессивно комментировал происходящее. Интересно, как бы поступил Ивлев, если бы у него на глазах полицейские застрелили близкого друга?! Но Ивлев очарован Гусевым, который, нажав на курок, «не позволил телу упасть на асфальт». Высший пилотаж, браво, Ивлев, ну как же, благородству Гусева могут позавидовать американские полицейские! Жестко застрелить, а потом мягко уложить тело на асфальт. Само благородство! Ивлев спешит за помощью к ветерану жегловского МУРа Алексею Лобареву. Отставной полковник разводя руками с сожалением признает: «Ну посмотрите же, он же не ожидал. Гусев сам испугался. Он не хотел убивать».

Как же Лобарев смог определить душевное состояние убийцы? Гримасы, посмотрите на гримасы. Лицо, по убеждению муровца, зеркало души. А душа у Гусева чистая, как стеклышко. Иначе решился бы такой уважаемый человек, как глава Следственного комитета Бастрыкин, которого в российских либеральных кулуарах называют главным костоломом России, на отмену первоначального решения суда по аресту Гусева?! Не стал бы. Это вам не хухры-мухры, а сам Бастрыкин. Вот в этом с Ивлевым очень сложно поспорить. Увы, полицейский произвол захлестнул необъятную Россию. Всего лишь несколько эпизодов из кровавой полицейской хроники России. 12 января в Москве полицейский застрелил мужчину в Гурьевском подъезде. А 14 апреля полицейский убил человека в Казани. 22 марта произведен выстрел из табельного оружия полицейского в Подмосковье – еще одно убийство. А 23 марта в Москве произошел вопиющий инцидент – полицейский застрелил водителя автомобиля, который случайно задел его машину… Вот почему Бастрыкин обратил свое высочайшее внимание на арест Гусева. Полицейский застрелил человека? Ах, полицейского арестовали? Так, непорядок. Надо Гусева вызволять из беды… Но Бастрыкин на этом не остановился. Глава репрессивного комитета наехал на следственный комитет Новосибирска, который посмел предъявить обвинение Гусеву в неосторожном убийстве. Теперь вместо Гусева наказание будет отбывать представитель следственного комитета, справедливо решивший наказать полицейского за убийство.

Конечно же, уважающий себя журналист, а их в сегодняшней России можно найти за исследованиями под особым микроскопом, был обязан представить и точку зрения другой стороны, скажем адвоката семьи Абдуллаевых. Ивлев дал трибуну адвокату. Но не адвокату потерпевшего Абдуллаева. Хотя, после вмешательства Бастрыкина, потерпевшим объявили самого Гусева. Вот поэтому Ивлев дал слово номенклатурно-штатному, почетному адвокату Людмиле Айвар. Которая с первого же слова принялась за непочетное для адвоката дело – спасать убийцу Гусева. «Ну поймите же вы, все произошло случайно». Да-да, случайно, кто же оспаривает спущенный сверху вердикт? И чтобы оправдать его, Ивлев самолично усаживается за руль автомобиля с темными стеклами и показывает, что управлять таким автомобилем неправильно и сложно. Понимаете, что происходит? Предмет уголовного дела аккуратно смещается с убийства на тонированные стекла. Вот где собака зарыта! Не убивал Гусев, он сам подъехал с этими дурацкими стеклами. А штраф-то за эти стекла составляет всего 500 рублей. И вот Ивлев бежит к отцу убитого юноши. С одним единственным вопросом на устах - а не легче ли было заплатить штраф в 500 рублей? Конечно, лучше бы заплатили 7 долларов. Больше вопросов у Ивлева к отцу не осталось. Хотя отец все же пытается повернуть Ивлева лицом к правде: «В городе-то все ездят на автомобилях с темными стеклами. Это же молодые люди. За это же штрафуют?!» - задается вопросом убитый страшным горем отец.