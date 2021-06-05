Ученые обнаружили новое последствие коронавируса

Исследователи из Бирмингемского университета утверждают, что заболевание COVID-19 может привести к развитию синдрома Гийена-Барре. Об этом сообщает EurekAlert.

Автор исследования Алекс Рихтнер заявил, что антитела, которые организм вырабатывает после перенесенного коронавируса, похожи на антитела, вызывающие заболевания сердца и кожи.

По результатам исследования, первыми симптомами заболевания Гийена-Барре считаются онемение ступней и кистей рук, мышечная слабость и боли, проблемы с координацией. Они также обнаружены у участников исследования, перенесших коронавирус в легкой и тяжелой формах.

Синдром Гийена-Барре - это аутоиммунная воспалительная полирадикулоневропатия, протекающая в острой форме и проявляющаяся вялыми парезами, нарушениями чувствительности, вегетативными расстройствами.