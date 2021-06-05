25-летний Джеффри Хейм из Тампы приехал во Флориду, чтобы в водах реки Мякка поискать зубы вымершего мегалодона, доисторического вида акулы. Поныряв около 10 минут и убедившись в безопасности местных вод, молодой человек надел гидрокостюм и отправился на поиски сокровищ. Однако спустя всего 45 секунд после погружения что-то странное сильно ударило его по голове.

Вначале Джеффри подумал, что это был винт от чьей-то лодки, но обернувшись столкнулся лицом к лицу со взрослым аллигатором. Как рассказывает сам Хейм, ему крупно повезло, что после первых укусов он смог быстро выбраться на берег и скрыться, прежде чем хищник бросился бы вдогонку за ним.

Первую помощь парню оказали в ближайшем ресторане, перевязав ему голову и вызвав службу спасения. В результате нападения рептилии Джеффри Хейм получил колотые раны на руке и затылке, а также перелом черепа. Чтобы закрыть повреждения на его голове, понадобилось 34 хирургические скобы.

Всю серьезность ситуации и то, как же ему повезло, Джеффри осознал после компьютерной томографии. «Я счастлив, что все хорошо закончилось. Я за всю свою жизнь никогда столько не плакал. Причем не от боли, а от осознания того, через что мне пришлось пройти. Я был буквально на волосок от смерти», – рассказывает он.

Счастливчику назначили курс антибиотиков, чтобы не допустить развитие инфекции. Лечение после нападения аллигатора займет несколько недель, но Хейм говорит, что опухоль на месте укуса уже значительно уменьшилась. Он также рассказал, что после выздоровления планирует и дальше продолжать нырять, главное, подальше от реки Мякка.