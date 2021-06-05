Пашинян ушел в отпуск, а замминистра иностранных дел - в отставку

Исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян предоставил себе отпуск на период предвыборной кампании, который продлится с 7 по 18 июня, его в это время заменит вице-премьер Тигран Авинян, сообщили в понедельник в пресс-службе армянского кабмина.

"Предоставить исполняющему обязанности премьер-министра Николу Пашиняну отпуск в период 7-18 июня. На время отпуска исполняющего обязанности премьер-министра заменит вице-премьер Тигран Авинян", - цитирует РИА Новости приказ Пашиняна.

В то же время заместители главы МИД Армении в полном составе подали заявления об отставке, пишут армянские СМИ со ссылкой на сообщение пресс-службы армянского внешнеполитического ведомства.

"Все заместители министра иностранных дел Армении подали заявления об отставке, которые на прошлой неделе были отправлены в канцелярию премьер министра, с соответствующими прошениями", - говорится в сообщении.

31 мая в отставку подали и.о. министра иностранных дел страны Ара Айвазян, один из его заместителей Гагик Галачян и пресс-секретарь ведомства Анна Нагдалян.