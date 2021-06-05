Эльмир Алиев, отдел спорта 21:05

Спустя два года лучшие пилоты мира вновь приехали в Баку, а многочисленная армия фанатов «Формулы-1» затаила дыхание в ожидании еще одной самой интересной и захватывающей гонки, как это обычно бывает на Гран-при Азербайджана.

Баку в пятый раз принимал у себя соревнования «Королевы автоспорта». В прошлом году в связи с пандемией пришлось сделать перерыв, и мир автогонок по-настоящему соскучился по непредсказуемой бакинской трассе. Гран-при Азербайджана не обманул ожиданий! Наша гонка вновь была суперзрелищной, и уже сейчас, за 17 этапов до финиша сезона, многие отдают ей неофициальный титул лучшей гонки сезона, потому что по опыту предыдущих лет понимают: превзойти Баку вряд ли кому-то удастся. Обычно Гран-при Азербайджана вмещает в себя столько интересных событий, сколько хватает на десяток других этапов «Ф-1». К этому уже все привыкли. Лишь первая гонка в Баку, в 2016-м, была скучноватой. Но тогда, как будто нарочно, этап назывался Гран-при Европы. И гонщики, впервые оказавшись в Азербайджане, проявили по-настоящему европейскую педантичность и осторожность. Но стоило организаторам переименовать соревнование в Гран-при Азербайджана, как в участников словно вселился дух рисковых азербайджанских таксистов, коих мы ежедневно встречаем на дорогах Баку.

Как еще объяснить то, что в 2017 году вытворял Себастьян Феттель, боднувший болид Льюиса Хэмилтона сначала сзади, а потом еще и специально ударивший сбоку, посчитав, что Хэмилтон провоцировал его? Или что происходило в головах у пилотов «Ред Булла» Даниэля Риккьярдо и Макса Ферстаппена, когда на Гран-при Азербайджана-2018 они заигрались настолько, что австралиец въехал в болид Ферстаппена и гонка для обоих завершилась? В 2019 году тот же Риккьярдо задним ходом (!) въехал в болид Даниила Квята. На какой еще трассе такое возможно?! И это лишь малая часть всех тех страстей, которые разыгрывались на бакинской трассе за эти годы. Вчерашняя гонка не стала исключением. То, что произошло с Максом Ферстаппеном напомнило Гран-при Азербайджана-2018, когда за три круга до финиша у лидировавшего Валттери Боттаса прокололо шину. На этот раз беда случилась с голландцем. За четыре круга до конца он занимал 1-е место, но внезапно сдулась шина, и он врезался в стену. Учитывая то, что на 32-м круге то же самое произошло с Лэнсом Строллом, у команд есть большие вопросы к компании–производителю шин Pirelli. Неужели шины лопнули из-за износа? В компании это отрицают, заявляя, что, скорее всего, и Стролл, и Ферстаппен наехали на обломки, в результате чего на шинах появились порезы.

После аварии Ферстаппена понадобилось 34 минуты, чтобы привести трассу в порядок и возобновить гонку. И тут новая драма! Гонка была продолжена с 50-го круга. Лидировал Серхио Перес, но во время рестарта Хэмилтон уже практически обогнал мексиканца, и тут оказалось, что пилот «Мерседеса» зацепил переключатель, который отключил задние тормоза. В результате Льюис не смог повернуть и поехал прямо в «карман». После гонки Хэмилтон скажет: «Это был просто унизительный опыт. Перед рестартом я случайно задел кнопку, которая отключает тормоза, и это привело к тому, что в первом повороте я проехал по прямой. Я не знал, что я коснулся этой кнопки. Мне нужно извиниться перед всеми сотрудниками команды, ведь эта ошибка дорого обошлась». Скажите, где еще такое могло произойти в самый ответственный момент с 7-кратным чемпионом мира, как не в сумасшедшем Баку?

Победителем стал Перес, для которого это лишь вторая победа в карьере. Пятая гонка в Баку и пять разных триумфаторов! Пока никому не удавалось подняться на высшую ступень азербайджанского подиума дважды. И это еще одно доказательство непредсказуемости нашего этапа «Формулы-1». Весь автомир вновь говорит о бакинской гонке, а также обсуждает красоту столицы Азербайджана, наш гимн, который звучит до начала решающего старта и из года в год поражает иностранных фанатов своей масштабностью. В мировых соцсетях сотни тысяч, а может, и миллион хэштегов, посвященных Гран-при Азербайджана. По данным прошлого года, каждую гонку «Формулы-1» в среднем посмотрели 87 миллионов телезрителей. Думается, что у Гран-при Азербайджана телеаудитория была выше. И если хотя бы один процент тех, кто смотрел трансляцию в воскресенье, решил после панорамных видов Баку посетить в ближайшие год-два нашу страну, - это уже успех. Не секрет, что туристический бум в Азербайджане начался после того, как в Баку стала проводиться «Формула-1». Да, конечно, массовому притоку туристов способствовало и облегчение процесса получения визы для приезда в Азербайджан, но рекламным толчком послужила именно «Королева автоспорта».