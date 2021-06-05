Байден поговорил с Зеленским и пригласил его в Вашингтон

Президенты США и Украины - Джо Байден и Владимир Зеленский провели телефонный разговор вечером в понедельник, 7 июня. Об этом сообщает пресс-служба Белого дома.

Как рассказал советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге в Вашингтоне, Байден сказал Зеленскому, что он будет "твердо отстаивать суверенитет Украины", передает украинское издание Корреспондент.

Также Салливан сообщил, что Джо Байден пригласил Владимира Зеленского посетить с визитом Вашингтон этим летом. "Он заявил президенту Зеленскому, что ждет (возможности) принять его в Белом доме здесь, в Вашингтоне, этим летом, после того как он вернется из Европы", - приводит Интерфакс слова Салливана.