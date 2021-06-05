Чавушоглу в Париже обсуждает отношения Турции и Франции

Анкара нацелена на укрепление связей с Парижем на основе взаимного уважения, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.

Anadolu сообщает, что Мевлют Чавушоглу находится с визитом во Франции по приглашению министра иностранных дел Жан-Ива Ле Дриана. В понедельник состоялась его встреча с французским коллегой.

«С Ле Дрианом мы обсудили двусторонние связи, региональные и международные процессы. Мы нацелены на укрепление связей с Францией на основе взаимного уважения», - написал глава турецкой дипломатии в Twitter по итогам встречи.