Азербайджан примет участие в международном кибертурнире, организованном Россией

В международном турнире будут представлены более 20 стран. Азербайджан представит команда GMT. Полный список стран-участниц турнира, стартующего 20 июня, будет объявлен в ближайшие дни. Наряду с Азербайджаном, в соревнованиях точно примут участие представители России, Франции, Бельгии, Португалии, Италии, Испании, Англии и Украины. Общий призовой фонд турнира – 11850 долларов.

Следует отметить, что команда GMT, начавшая свою деятельность в марте этого года, уже успела показать свою силу, достойно выступая в ряде турниров.