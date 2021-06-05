Госдеп: Иран может создать ядерное оружие за несколько месяцев

"К сожалению, мы знаем, что его [ядерная] программа галопом мчится вперед... Иран отменил ограничения, которые были наложены на него соглашением (Совместным всеобъемлющим планом действий), в том числе в отношении объема обогащенного материала. Материала, который теперь в некоторых случаях обогащен до уровня в 20% и даже - в небольшом объеме - до 60%. Он начал эксплуатировать некоторые более современные центрифуги", - подчеркнул Блинкен, передает ТАСС

"Чем дольше это продолжается, - продолжил он, - тем сильнее укорачивается период, который иранцам требуется для того, чтобы выйти на создание ядерного оружия".

"Соглашение продлило этот период до года или больше. Однако, согласно опубликованным сообщениям, он теперь сократился до нескольких месяцев в лучшем случае. И если ситуация будет сохраняться, то он уменьшится до нескольких недель", - утверждает шеф американской дипломатии.