Навальному выдали Коран и Библию

Отбывающий наказание в исправительной колонии №2 во Владимирской области российский оппозиционер Алексей Навальный отказался от исков к ИК-2 по цензуре газет и выдаче книг, сообщили в Петушинском районном суде.

«Я не вижу смысла дальше сейчас продолжать процесс, поэтому я хотел бы отозвать иск», – цитирует Навального ТАСС.

Также он отозвал второй иск к ИК-2 об отказе в выдаче ему книг, передает РИА Новости. «На сегодняшний момент у меня есть Коран, у меня есть последняя книжка писателя Владимира Сорокина, есть Библия. Тема получения тоже налажена, поэтому здесь важен факт того, мне кажется, что это – практика важная для всех в целом, и книги мне дают, и книги дают в нормальном порядке сейчас. Поэтому спасибо большое, мне важен факт того, что книги дают...», – сказал Навальный в ходе заседания суда.