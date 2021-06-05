Эрдоган с Байденом обсудят и Карабах

Президент США Джо Байден на полях саммита НАТО обсудит со своим турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом существующие между странами отношения, также планируется рассмотреть ситуацию в Афганистане, Иране, Сирии и Нагорном Карабахе. Об этом на брифинге в Белом доме заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает РБК-Украина.

"Будет широкая повестка: проблемы в регионе, конечно же, в Восточном Средиземноморье, Сирия, Иран, Нагорный Карабах и роль, которую Турция будет играть в переговорах и дипломатии в отношении Афганистана", - уточнил Салливан.

Он отметил, что одной из центральных тем встречи станут отношения Вашингтона и Анкары.