Кайрат Осмоналиев станет послом Киргизии в Азербайджане

В парламенте Киргизии одобрили кандидатуру нового посла в Азербайджане. Парламентский комитет по международным делам, обороне и безопасности одобрил кандидатуру Кайрата Осмоналиева на должность посла Киргизии в Азербайджане, передают киргизские СМИ.

Решение принято на заседании в понедельник. Кайрат Осмоналиев обещал в течение года показать результаты работы и улучшить отношения с Баку.

Кайрату Осмоналиеву 48 лет. В 2010-2016 годах работал проректором Дипломатической академии при МИД. В данное время является членом ЦИК. По словам заместителя МИД Нурана Ниязалиева, Кайрат Осмоналиев свободно говорит на английском языке.