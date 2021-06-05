Знаменитый боксер за неделю купил девять автомобилей
Знаменитый спортсмен Флойд Мейвезер за один визит в автосалон заказал девять автомобилей, потратив на это порядка одного миллиона долларов. Об этом сообщает TMZ Sports.
Боксер очень любит роскошные автомобили и дизайнерские вещи. Он пополнил свою коллекцию двумя роскошными Rolls-Roycе и приобрел машины близким.
Мейвезер купил два седана Rolls-Royce Ghost белого цвета, Mercedes-Maybach S560, Dodge Journey, два Dodge Charger и три Dodge Challenger. Все машины 2021 года выпуска. Сумма покупки в итоге составила один миллион долларов.
Недавно к своему 44-летию чемпион купил гиперкар Bugatti Chiron.