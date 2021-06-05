Последний из освободителей Освенцима умер в Германии

Давид Душман, который в составе Красной армии принимал участие в освобождении концлагеря Освенцим, умер в возрасте 98 лет в Мюнхене. Он официально считался последним бойцом, принимавшим участие в этой операции, передает израильское издание Vesty.co.il.

Согласно официальной советской историографии, Давид Душман 27 января 1945 года на своем танке Т-34 ворвался на территорию Освенцима, разрушив забор из колючей проволоки. Позже сам ветеран неоднократно рассказывал об этом событии.

Давид Душман, который закончил войну майором, рассказывал, что принимал участие в двух важнейших битвах - в Сталинграде и под Курском. Был трижды ранен, оказался среди 69 выживших в его дивизии.

После войны Давид Душман занялся спортом, в 1951 году выиграл чемпионат Советского Союза по фехтованию на шпагах. Затем долгое время тренировал женскую сборную СССР по фехтованию. В 1990-х Давид Душман выехал в Австрию, а оттуда в Германию.