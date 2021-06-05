ФБР нашло виртуальный кошелек хакеров-вымогателей

«Мы обнаружили виртуальный кошелек с криптовалютой, который лица из DarkSide использовали для получения средств от жертвы. Используя полномочия правоохранительных органов, мы конфисковали принадлежащие жертве средства и не позволили лицам из DarkSide использовать их», — заявил первый заместитель директора ФБР Пол Эббейт.

Кроме того, бюро установило связь DarkSide с более чем 90 случаями хакерских атак на территории США. «В данном деле ФБР обнаружило больше 90 жертв в целом ряде отраслей критической инфраструктуры, включая производство, юриспруденцию, страхование, здравоохранение и энергетику», — пояснил Эббейт.

Министерство юстиции США также отметило, что из более чем $4 млн выкупа, которые Colonial Pipeline была вынуждена заплатить хакерам, большую часть суммы удалось вернуть.