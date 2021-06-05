В Канаде водитель наехал на семью мусульман: четверо погибших

По данным полиции, вечером в воскресенье машина сбила семью из пяти человек, один погиб на месте, трое скончались в больнице. Выжил только девятилетний ребенок, который получил серьезные, но не угрожающие жизни травмы, передает РИА Новости.

В канадской провинции Онтарио в городе Лондон водитель автомобиля целенаправленно сбил семью мусульман, четыре человека погибли, сообщила местная полиция.

"Мы считаем, что это было преднамеренное действие, атака на жертв произошла из-за того, что они мусульмане", - заявил глава полиции города.

По указу мэра в Лондоне объявили трехдневный траур и приспустили флаги. "Произошло массовое убийство, направленное против мусульман, против жителей Лондона и вызванное неописуемой ненавистью", - говорится в заявлении мэра в Twitter.

Полиция задержала подозреваемого вскоре после того, как прибыла на место преступления, это 20-летний мужчина. Он находится под стражей, полиция ведет расследование.