Родственники жертв авиакатастрофы под Тегераном получают выплаты от Ирана

Часть родственников жертв крушения в январе прошлого года украинского пассажирского самолета в Иране получила компенсации. Об этом заявил замглавы иранского МИД Мохсен Бахарванд по итогам переговоров с Украиной.

По словам замминистра, сумма выплат была увеличена по сравнению с объемами в рамках международных обязательств Тегерана. За каждого погибшего семьям будет выплачено по 150 тысяч долларов.

В ходе переговоров стороны обсудили основные аспекты, связанные с авиакатастрофой. Дипломат рассказал, что сейчас иранские судьи изучают дело, и, если будет выявлена халатность и доказана вина конкретных лиц, к ним будут применены соответствующие правовые меры, передает ТАСС.

Boeing 737 разбился 8 января 2020 года вскоре после вылета из аэропорта Тегерана. Погибли 176 человек, граждане нескольких стран, в том числе Ирана, Украины и Канады. Иранские власти заявили, что Boeing был случайно сбит ракетой, поскольку самолет приняли за враждебную цель. В марте Организация гражданской авиации страны назвала причиной крушения украинского самолета ошибку оператора системы ПВО.