Ученые «воскресили» замерзших 24 тыс. лет назад животных

Биологи оживили червей-коловраток, которые 24 тысячи лет назад замерзли в вечной мерзлоте на востоке Якутии. Исследование опубликовал научный журнал Current Biology.

«Пока это самое надежное свидетельство того, что многоклеточные живые существа могут прожить десятки тысяч лет в состоянии, когда их обмен веществ останавливается практически полностью», – приводятся слова одного из авторов исследования, научного сотрудника Института физико-химических и биологических проблем почвоведения РАН Станислава Малявина.

Коловратки — примитивное многоклеточное животное, которое очень живуче. Кроме того, черви могут выживать после продолжительных и резких засух, потому что они «высушивают» себя — при недостатке воды вырабатываются вещества, помогающие пережить анабиоз и вернуться к жизни после.