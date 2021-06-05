Гарет Бэйл и другие футболисты суперклубов уже в Баку прибытие Уэльса и Швейцарии; видео
В понедельник в Баку прибыли футбольные сборные Уэльса и Швейцарии.
Эти команды проведут на Бакинском Олимпийском стадионе по две игры группового турнира чемпионата Европы, который стартует 11 июня. 12 июня в 17:00 Уэльс и Швейцария встретятся между собой в матче 1-го тура.
Футбольная ассоциация Уэльса поделилась видео, на котором игроки заселяются в бакинский отель Hilton.
Состав сборной Уэльса
вратари: Уэйн Хеннесси («Кристал Пэлас», Англия), Дэнни Уорд («Лестер», Англия), Адам Дэвис («Сток Сити», Англия);
защитники: Джеймс Лоуренс («Санкт-Паули», Германия), Крис Мефем («Борнмут», Англия), Крис Гантер («Чарльтон», Англия), Джо Родон («Тоттенхэм», Англия), Рис Норрингтон-Дэвис («Шеффилд Юнайтед», Англия), Коннор Робертс, Бен Кабанго (оба – «Суонси»), Бен Дэвис («Тоттенхэм», Англия), Неко Уильямс («Ливерпуль», Англия);
полузащитники: Джонатан Уильямс, Рубин Колвилл (оба – «Кардифф»), Аарон Рэмси («Ювентус», Италия), Джо Моррел («Лутон», Англия), Итан Ампаду («Челси», Англия), Джо Аллен («Сток Сити», Англия), Мэтью Смит («Манчестер Сити», Англия), Дилан Левитт («Манчестер Юнайтед», Англия), Дэвид Брукс («Борнмут», Англия), Гарри Уилсон («Ливерпуль», Англия);
нападающие: Гарет Бэйл («Реал», Испания), Киффер Мур («Кардифф»), Дэниел Джеймс («Манчестер Юнайтед», Англия), Тайлер Робертс («Лидс», Англия).
Состав сборной Швейцарии
вратари: Ян Зоммер («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Ивон Мвого (ПСВ, Нидерланды), Йонас Омлен («Монпелье», Франция);
защитники: Мануэль Аканджи («Боруссия» Дортмунд, Германия), Лорис Бенито («Бордо», Франция), Эрай Джюмерт, Сильван Видмер (оба – «Базель»), Нико Эльведи («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Джордан Лотомба («Ницца», Франция), Кевен Мбабу («Вольфсбург», Германия), Бечир Омерагич («Цюрих»), Рикардо Родригес («Торино», Италия), Фабиан Шер («Ньюкасл», Англия);
полузащитники: Кристиан Фасснахт («Янг Бойз»), Эдимилсон Фернандес («Майнц», Германия), Ремо Фройлер («Аталанта», Италия), Джердан Шакири («Ливерпуль», Англия), Джибриль Соу, Стивен Цубер (оба – «Айнтрахт» Франкфурт, Германия), Рубен Варгас («Аугсбург», Германия), Гранит Джака («Арсенал», Англия), Денис Закария («Боруссия» Менхенгладбах, Германия);
нападающие: Брель Эмболо («Боруссия» Менхенгладбах, Германия), Марио Гавранович («Динамо» Загреб, Хорватия), Харис Сеферович («Бенфика», Португалия), Адмир Мехмеди («Вольфсбург», Германия).
В группе «А», в которой выступают Уэльс и Швейцария, также сыграют сборные Италии и Турции. 11 июня эти команды проведут в Риме матч открытия. После этого турецкие футболисты прилетят в Баку, где 16 июня в присутствии, как ожидается, президента Реджепа Тайипа Эрдогана сыграют с Уэльсом. Матч начнется в 20:00. 20 июня в это же время Турцию ожидает заключительный матч групповой стадии со Швейцарией.