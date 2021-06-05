Помощник госсекретаря США проводит турне по странам Южного Кавказа

Министр обороны Грузии Джуаншер Бурчуладзе в понедельник встретился с находящимся в Тбилиси с визитом исполняющим обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филиппом Рикером.

Как сообщает пресс-служба грузинского Минобороны, на встрече обсуждались вопросы, связанные с безопасностью в регионе Черного моря и на Южном Кавказе, а также перспективы дальнейшего развития сотрудничества в военной сфере после завершения миссии НАТО в Афганистане «Решительная поддержка» и осуществляемой совместно с США в Грузии программы GDRP (Программа готовности обороны Грузии), которая подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам девяти грузинских маневренных батальонов, передает Интерфакс.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили принял в Тбилиси Филиппа Рикера, сообщает российская газета «Взгляд».

«Это была очень позитивная встреча. Мы заострили внимание на главных направлениях стратегического партнерства США и Грузии, безопасности и сотрудничестве в регионе», – заявил премьер-министр Грузии.

Во время переговоров обсуждались вопросы безопасности, обороны, экономического сотрудничества, отметили в администрации правительства Грузии.

Отметим, что помимо Грузии Филипп Рикер посетит Азербайджан и Армению.