Блинкен примет участие в переговорах Байдена с Путиным

Госсекретарь США Энтони Блинкен будет участвовать в переговорах между американским президентом Джо Байденом и президентом РФ Владимиром Путиным, сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс, передает Интерфакс.

Блинкен будет сопровождать Байдена на всех этапах его поездки в Европу, стартующей на этой неделе, отметил Прайс.

В понедельник советник Байдена по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что пока США и РФ не согласовали формат переговоров. Также, по данным Салливана, пока неясно, проведут ли президенты США и РФ совместную пресс-конференцию.

Встреча Путина и Байдена состоится 16 июня в Женеве.