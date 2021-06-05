Первое за 20 лет лекарство от болезни Альцгеймера

Русская служба BBC пишет, что препарат, разработанный компанией Biogen, поступит в продажу под коммерческим названием Aduhelm. Препарат воздействует на глубинные причины, а не на симптомы болезни Альцгеймера, самого распространенного вида старческой деменции.

Американское управление по надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) одобрило препарат адуканумаб для борьбы с болезнью Альцгеймера. Это произошло впервые за 20 лет.

Адуканумаб разрушает амилоид - белок, формирующий в мозгу человека сгустки, повреждающие клетки и вызывающие проблемы с памятью, мышлением и общением. Препарат подходит пациентам моложе 80 лет и с начальной стадией болезни.

В последние 10 лет рассматривались свыше ста средств лечения болезни Альцгеймера, но ни одно себя не оправдало. Адуканумаб - не панацея, отмечает BBC, немало врачей выражают сомнение в его достоинствах. Но его регистрация в США даст сильный толчок исследованиям в области борьбы с деменцией, традиционно недофинансируемым в сравнении с онкологией или кардиологией.

В марте 2019 года международные испытания адуманукаба с участием трех тысяч человек были прерваны на завершающей стадии, когда выяснилось, что препарат, получаемый в виде ежемесячной инъекции, не дает положительного результата по сравнению с плацебо. Однако в конце того же года американский производитель Biogen проанализировал больший объем данных и установил, что адуканумаб существенно замедляет ослабление когнитивных способностей, если применяется в более высоких дозах.