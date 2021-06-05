Айдын Керимов, автор haqqin.az 02:38

Гендиректор ЮНЕСКО, хрупкая француженка с нордическим еврейским характером – Одри Азуле затронула наиболее болезненный вопрос для сегодняшнего реального Азербайджана – гибель ни в чем не повинных азербайджанских журналистов в Кельбаджаре. После настораживающих настойчивых заявлений ЮНЕСКО о судьбе армянских памятников в Карабахе у азербайджанской общественности могло возникнуть ошибочное предрассудочное предположение о том, что это специализированное учреждение ООН ограничило круг своей миссии и обязанностей до охраны исключительно григорианских памятников культуры. Ведь ЮНЕСКО как-то апатично реагировала на уничтожение памятников исламской, азербайджанской и тюркской культуры в той же самой нагорной части Карабаха. Вялая и безучастная реакция ЮНЕСКО на настойчивые обращения азербайджанской стороны даже в период нахождения в руководстве организации застенчивой Азуле указывала на беззубость и бесхарактерность этой организации. Но с каждым успехом Азербайджана и его армии на полях сражения в Карабахе, раз за разом ЮНЕСКО обретала уверенность, цепкость и принципиальность. Азуле оказалась не такой уж застенчивой и робкой. Как во времена оккупации армянскими войсками Карабаха. С этой незаметной милой француженкой, внезапно обнаружившей собственную слабость при звучании слова «Армения», стали происходить заметные метаморфозы.

Азуле стала разговаривать с правительством Азербайджана на языке шантажа и ультиматумов, требуя сразу же после завершения боевых действий предоставить мандат спецмиссии ЮНЕСКО в Карабахе для инспекции сохранности армянских памятников. Про исламские и азербайджанские гендиректор вовсе не вспоминала. Философия мученичества в ее представлении тесно переплетена с мытарствами и мощами одного христианства. А вот ислам – это нечто милитаристско-мобилизационное, казарменно-административное, находящееся вне процесса становления мировой культуры и искусства. А ширма межцивилизационных диалогов – архаичное декларативное бытие времен увядшего либерализма. Но постепенно под давлением азербайджанской правды к Азуле стало приходить понимание и истинной миссии ЮНЕСКО, заключенной, судя по объявленным принципам, в укреплении мира и безопасности посредством культурологического взаимодействия. По-видимому, Азуле, как и легендарный министр культуры Азербайджана Абульфаз Караев, полагала, что культура ограничивается канцелярским перечнем памятников и библиотек, которыми легко торговать в целях общественных услуг. Хотя кому как не французскому социалисту Азуле дано бы понять, что культура – это базис современного социума. Впрочем, как и античного… И ЮНЕСКО должно беспокоить не только состояние армянских памятников культуры, но и все формы человеческого познания и самовыражения, все аспекты человеческой деятельности во имя заявленных самой же организацией принципов - мира и безопасности. ЮНЕСКО, даже исходя из формальных правил приличия, не могла оставаться безучастной к трагической гибели погибших в Кельбаджаре азербайджанских журналистов, хотя бы потому, что эта организация взяла на себя миссию защиты журналистов, подвергающих себя угрозам во имя становления мира и безопасности. Именно поэтому в 1997 году ЮНЕСКО учредила премию защиты свободы слова в честь погибшего от пуль наркокартелей колумбийского журналиста Гильермо Кана. Накануне в своем заявлении для печати Азуле заявила, что глубоко потрясена трагической гибелью Сираджа Абышева и Магеррама Ибрагимова в результате подрыва на мине в Кельбаджаре. Гендиректор решительным образом осудила произошедшее, заявив, что «журналисты должны иметь возможность заниматься своей профессиональной деятельностью без риска для своей личной безопасности».