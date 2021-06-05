Дело «боснийского мясника»: Гаагский суд вынесет окончательный приговор

Резня в Сребренице, преступления против человечности, нарушения обычаев войны - Гаагский трибунал оправдал Младича лишь по одному пункту обвинения из 11 - относительно геноцида в пяти муниципалитетах Боснии и Герцеговины.

Суд ООН в Гааге вынесет 8 июня окончательный вердикт по делу Ратко Младича. Четыре года назад бывший командующий армией боснийских сербов был приговорен к пожизненному заключению, передает Euronews.

«Младич привел в действие при помощи находящихся у него в подчинении офицеров крупномасштабную, хорошо организованную операцию, в ходе которой в течение нескольких дней были убиты более 7 000 мужчин и мальчиков, а более 30 000 женщин, детей и стариков были насильно вывезены с территорий», - заявлял прокурор Международного уголовного трибунала по бывшей Югославии Дермот Грум.

Первые обвинения в отношении Младича были выдвинуты еще в 1995 году. Он скрывался от правосудия почти 16 лет, пока не был арестован в Сербии в мае 2011 года и экстрадирован в Нидерланды.

«Младич рассказывает о том, как лично резал жителей Сараево, будто это какой-то вид спорта, форма отдыха», - отмечал Грум.

Када Хотич, потерявшая в Сребренице двух сыновей, говорит: «Мы надеемся, что приговор о его пожизненном заключении будет подтвержден. Мы надеемся, что его признают виновным и в геноциде в Приедоре, других местах. Если в мире только есть справедливость, это случится».

В мировых СМИ Младич прозван «боснийским мясником» за массовые убийства мусульман (боснийцев) в Сребренице и во время осады Сараево, где в общей сложности погибло более 18 тысяч человек, что стало самым жестоким убийством в Европе со времён Второй мировой войны.