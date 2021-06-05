Нефть слабо дешевеет

Цены на нефть эталонных марок снижаются на торгах во вторник на фоне беспокойства относительно неустойчивости спроса на нефть после выхода данных о падении импорта Китая до пятимесячного минимума в мае.

Трейдеры также ожидают исхода переговоров между Ираном и мировыми державами в Вене по поводу ядерного соглашения, которые начнутся в четверг. Сделка может привести к увеличению добычи Ирана на 500 тыс. баррелей в сутки, но многие аналитики не рассчитывают на достижение соглашения до президентских выборов в стране на следующей неделе, пишет Trading Economics.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к настоящему времени составляет $70,96 за баррель, что на $0,53 (0,74%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в понедельник эти контракты подешевели на $0,4 (0,6%) - до $71,49 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $68,75 за баррель, что на $0,48 (0,69%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию рынка в понедельник стоимость этих контрактов уменьшилась на $0,39 (0,6%) - до $69,23 за баррель, ранее в ходе торгов WTI коснулась сессионного максимума в $70 за баррель. Последний раз котировки находились на этой отметке или выше в октябре 2018 года, по данным FactSet.

Согласно опубликованным в понедельник данным, Китай в мае импортировал 9,69 млн баррелей нефти в сутки, что на 14,6% ниже, чем годом ранее. В апреле импорт составил 9,86 млн б/с.