На освобожденных землях продолжают находить брошенное армянами оружие фото; видео
Сотрудники полиции продолжают проводить мероприятия с целью обнаружения боеприпасов на освобожденных от оккупации территориях Азербайджана, сообщает haqqin.az со ссылкой на Бардинскую региональную группу пресс-службы МВД.
В ходе очередных мероприятий, проведенных сотрудниками Ходжавендского РОП на освобожденных территориях, обнаружены брошенные на боевых позициях один зенитно-ракетный комплекс «Игла», 15 ракет и 97 минометных снарядов.