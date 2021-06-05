Бизнесмен Исфандияр Ахундов, более известный как «Исфандияр Шарурский», один из потерпевших по делу Рафаэля Джабраилова, скандально прославившегося тем, что взял в долг деньги под залог своего депутатского мандата, рассказал, как его обманул бывший народный избранник. Как утверждает Исфандияр Шарурский, Рафаэль Джабраилов, объяснив, что они вместе с бывшим председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым строят дом, занял у него деньги и не вернул их.

«Рафаэль одолжил у меня 200 тысяч манатов. Якобы доверительно сообщил, что вместе с бывшем председателем Милли Меджлиса Октай муаллимом строит дом и ему нужны деньги. Пообещал вернуть долг месяца через два-три. Он даже отвез меня на место строительства – это по дороге в Новханы, показал там все. А потом мы приехали ко мне, он взял деньги, которые возвращать, как я потом понял, не собирался. Все время обманывал, оттягивая обговоренный срок расплаты. Все это происходило еще до девальвации. Если учитывать этот факт, то Рафаэль вернул всего лишь 40 тысяч, а 160 тысяч по-прежнему должен», - заявил бизнесмен.

Ахундов-Шарурский утверждает, что очень доверял Джабраилову, потому и не побоялся дать в долг такую крупную сумму. Свой поступок он объясняет еще и тем, что не поверить тогда еще депутату Джабраилову было просто невозможно.

«Есть люди, которым и миллион можно доверить. Посмотришь на таких – стильный галстук, дорогой костюм, шляпа, на вид образованный и культурный человек. Думаешь - мужик, слово сдержит. Рафаэль как раз таким и выглядел, вот и дал ему деньги. Кто ж знал, что все так обернется?», - сказал не менее скандальный, чем бывший депутат, строительный барон.

Помощник бывшего спикера Милли Меджлиса, ныне депутата Октая Асадова Рауф Ирзаев между тем заявил, что утверждения о том, что Октай Асадов строил дом вместе с Рафаэлем Джабраиловым, не соответствуют действительности. «Все это ложь», - говорит помощник Октая Асадова.