Исфандияр Ахундов: «Депутат пришёл и попросил 200 тысяч. Сказал, что они с Октаем Асадовым строят дом» громкое заявление стройбарона, эксклюзив
Бизнесмен Исфандияр Ахундов, более известный как «Исфандияр Шарурский», один из потерпевших по делу Рафаэля Джабраилова, скандально прославившегося тем, что взял в долг деньги под залог своего депутатского мандата, рассказал, как его обманул бывший народный избранник. Как утверждает Исфандияр Шарурский, Рафаэль Джабраилов, объяснив, что они вместе с бывшим председателем Милли Меджлиса Октаем Асадовым строят дом, занял у него деньги и не вернул их.
«Рафаэль одолжил у меня 200 тысяч манатов. Якобы доверительно сообщил, что вместе с бывшем председателем Милли Меджлиса Октай муаллимом строит дом и ему нужны деньги. Пообещал вернуть долг месяца через два-три. Он даже отвез меня на место строительства – это по дороге в Новханы, показал там все. А потом мы приехали ко мне, он взял деньги, которые возвращать, как я потом понял, не собирался. Все время обманывал, оттягивая обговоренный срок расплаты. Все это происходило еще до девальвации. Если учитывать этот факт, то Рафаэль вернул всего лишь 40 тысяч, а 160 тысяч по-прежнему должен», - заявил бизнесмен.
Ахундов-Шарурский утверждает, что очень доверял Джабраилову, потому и не побоялся дать в долг такую крупную сумму. Свой поступок он объясняет еще и тем, что не поверить тогда еще депутату Джабраилову было просто невозможно.
«Есть люди, которым и миллион можно доверить. Посмотришь на таких – стильный галстук, дорогой костюм, шляпа, на вид образованный и культурный человек. Думаешь - мужик, слово сдержит. Рафаэль как раз таким и выглядел, вот и дал ему деньги. Кто ж знал, что все так обернется?», - сказал не менее скандальный, чем бывший депутат, строительный барон.
Помощник бывшего спикера Милли Меджлиса, ныне депутата Октая Асадова Рауф Ирзаев между тем заявил, что утверждения о том, что Октай Асадов строил дом вместе с Рафаэлем Джабраиловым, не соответствуют действительности. «Все это ложь», - говорит помощник Октая Асадова.
Отметим, что бывший депутат Рафаэль Джабраилов в настоящее время находится под стражей. Расследование уголовного дела, возбужденного по соответствующим статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генеральном прокуроре в связи с незаконными действиями депутата Милли Меджлиса Азербайджанской Республики III, IV и V созывов в 2005-2019 годах Джабраилова Рафаэля Камиль оглы, на днях завершилось.
Следствием установлено, что Рафаэль Джабраилов, будучи депутатом Милли Меджлиса Азербайджанской Республики, оказывал содействие отдельным лицам в получении выписки о государственной регистрации прав собственности на земельный участок, а также давал ложные обещания в иных целях, что привело к мошенническому изъятию денежных средств в общей сложности у 11 лиц на сумму 2 миллиона 571 тысячу манатов. Эти действия также выявили обоснованные подозрения в нанесении значительного ущерба охраняемым законом интересам государства. На основании собранных по делу доказательств Рафаэлю Джабраилову предъявлено обвинение по статьям Уголовного кодекса 178.3.2 (мошенничество, совершенное с причинением крупного ущерба) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).