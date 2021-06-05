Путин: Рано говорить о победе над коронавирусом
Президент России Владимир Путин считает, что международному сообществу нужно задуматься, какие уроки вынести из пандемии коронавируса, сообщает ТАСС.
"Хотя еще рано говорить о победе над коронавирусом, уже сейчас надо задуматься над тем, какие уроки извлечь из этой беды, как действовать в будущем при возникновении подобных ситуаций", - отметил глава российского государства в приветствии участникам форума "Примаковские чтения".
Обращение президента РФ зачитал его помощник Юрий Ушаков.