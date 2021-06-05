Команда Пашиняна признала неизбежность второго тура выборов

В команде исполняющего обязанности премьер-министра Армении Никола Пашиняна считают, что второй тур парламентских выборов в стране неизбежен, пишет газета "Грапарак".

Издание отмечает, что в правящей команде полагают, что партия "Гражданский договор" не сможет в первом туре набрать 50% + 1 голос, кроме того, и другие политические силы не сумеют победить и сформировать коалиционное правительство.

Согласно Избирательному кодексу Армении, на формирование коалиции отводится шесть дней. Если в течение этих дней после выборов максимум трем силам не удастся создать коалицию, у которой будет 54%, то будет назначен второй тур выборов. В соответствии с ИК, второй тур проходит на 28-й день после первого голосования.

Во втором туре выборов участвуют две партии (блоки), за которые проголосовало наибольшее число избирателей. Внеочередные парламентские выборы в Армении назначены на 20 июня. Предвыборная кампания официально стартовала 7 июня.