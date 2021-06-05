Убийство в Баку

В прокуратуру Сабунчинского района Баку ночью 6 июня поступила информация о смерти жительницы поселка Забрат Светланы Мамедовой от ножевых ранений. Об этом сообщили haqqin.az в прокуратуре района.

В ходе расследования возникли обоснованные подозрения в том, что женщину убил ее знакомый Рамиль Рахманов, который ударил ее ножом на почве личного конфликта. С.Мамедова от полученных ранений скончалась в больнице.

По факту возбуждено уголовное дело по статье 120.1 («Умышленное убийство») УК Азербайджана, Рамиль Рахманов задержан, следствие продолжается.