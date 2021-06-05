Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минздрава, на мероприятии обсуждались новые перспективы развития и укрепления сотрудничества в области здравоохранения и медицинской науки.

Первый заместитель министра здравоохранения Азербайджанской Республики, временно исполняющий обязанности министра здравоохранения Теймур Мусаев принял чрезвычайного и полномочного посла Израиля в нашей стране Джорджа Дика. Во встрече также приняли участие директор департамента экономического сотрудничества со странами Азии и СНГ МИД Израиля Михаэль Лотем и другие официальные представители посольства Израиля.

Теймур Мусаев отметил, что межгосударственное сотрудничество в области здравоохранения и медицинской науки, как и во всех сферах сотрудничества между нашими странами, является образцовым: «Израиль - одна из стран с высоким уровнем образования и системы здравоохранения. Основываясь на этом, мы довольны сотрудничеством в области здравоохранения. В то же время наше сотрудничество в высокотехнологичных областях здравоохранения - вирусологии, микробиологии и других сферах здравоохранения, актуальных в период пандемии COVID-19, носит конструктивный характер».

Была подчеркнута важность представительства израильских фармацевтических компаний в Азербайджане, а также использования качественного медицинского оборудования в нашей стране.

На встрече, прошедшей в духе взаимопонимания, стороны отметили важность прямых контактов между министерствами дружеских стран в области медицинской науки и в борьбе с глобальной пандемией в рамках Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций.