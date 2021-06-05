Делегация Ирана едет в Баку и Нахчыван

Министр дорог и градостроительства Ирана Мухаммед Эслами в сопровождении представительной делегации 8-9 июня будет находиться с визитом в Азербайджане. Как сообщает Trend, об этом сказали в посольстве Ирана в Азербайджане.

Согласно сообщению, вначале будут проведены встречи иранского министра в Нахчыване, затем - в Баку.

Целью двухдневного визита является достижение итоговых договоренностей по совместным проектам двух стран в сфере дорог и железнодорожных грузоперевозок.