В Конгрессе США потребовали переноса Олимпиады 2022 года из Пекина

Конгрессмен-республиканец Майкл МакКол вместе с коллегами по партии, а также представителями демократов обратились к Международному олимпийскому комитету (МОК) с требованием перенести Игры-2022 из Пекина. Об этом сообщает Texas Tribune.

Политики считают, что организация нарушает свои принципы и наносит ущерб собственной репутации, организуя зимнюю Олимпиаду в стране, где происходит геноцид уйгуров и других национальных меньшинств. В Конгрессе США добавили, что нельзя давать шанс руководству Китая улучшить имидж на международной арене.

7 апреля США захотели обсудить бойкот предстоящей Олимпиады в Китае со своими зарубежными союзниками и партнерами. Руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон рассматривает идею совместного бойкота Игр.

Зимние Олимпийские игры пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля 2022 года.