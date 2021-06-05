В России за сутки выявили почти 10 тысяч заразившихся COVID

В России за сутки было выявлено 9 977 случаев заражения коронавирусом. Это максимальное значение с середины марта, следует из данных оперативного штаба, обнародованных во вторник.

За минувшие сутки после перенесенного коронавируса выздоровели 8 883 человека, умерли от болезни 379 пациентов.

Всего в России со 2 марта 2020 года, когда был выявлен первый заболевший, зарегистрировано 5 млн 145 тыс. 843 случаев коронавирусной инфекции, 124 496 умерших и 4 млн 752 тыс. 085 выписанных.