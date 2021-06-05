Недовольная маникюром женщина устроила стрельбу

В американском штате Техас в округе Харрис женщина открыла стрельбу в маникюрном салоне из-за того, что ее не устроила стоимость маникюра и педикюра. В результате стрельбы был серьезно ранен владелец заведения. Об этом сообщает NBC News.

По словам шерифа округа Харрис, женщина по имени Джоана Вара и ее сестра сделали маникюр и педикюр в салоне, после чего стали спорить с его владельцем из-за цены на услугу.

По данным полиции, Вара на какое-то время оставила свою спорившую сестру, а затем вернулась. Владелец салона попытался вытолкнуть ее, после чего Вара открыла по нему стрельбу из пистолета. Обе женщины сбежали после инцидента.

Прибывшие на место правоохранители обнаружили тяжело раненного 42-летнего мужчину, который оказался владельцем заведения. Его доставили в больницу. Правонарушительнице предъявлены обвинения, она помещена в тюрьму округа Харрис.