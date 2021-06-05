Defense Express: Турция хочет продать Украине зенитные комплексы

По информации компании, их разработка «отвечает всем оперативным и тактическим требованиям». Комплекс предназначен для противовоздушной обороны механизированных войск и мобильных подразделений, а также стационарных военных баз. Его дальнобойность составляет 4 км, скорость — 1100 выстрелов в минуту. Также имеется РЛС сопровождения (дальность – 30 км) и оптико-электронная станция, предназначенная для захвата целей в любых погодных условия.

Отмечается, что комплекс может быть при необходимости оборудован ПЗРК Stinger или другой системой.