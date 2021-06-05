В Пакистане заявили, что не намерены предоставлять США военные базы

Пакистан не будет предоставлять США военные базы на своей территории на фоне вывода иностранных войск из Афганистана. Об этом заявил министр иностранных дел Пакистана Шах Мехмуд Куреши, комментируя информацию газеты The New York Times о переговорах между Вашингтоном и Исламабадом по теме предоставления американским спецслужбам "опорной" базы для отслеживания ситуации в Афганистане и проведения контртеррористических операций.

"О том, чтобы предоставить им базы, не может быть и речи, - цитирует пакистанского министра телеканал Geo TV. - Мы должны учитывать собственные интересы".

Президент США Джо Байден 14 апреля 2021 года объявил о планах начать вывод американских войск из Афганистана в мае и завершить его к 11 сентября 2021 года.