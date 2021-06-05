AZANS вновь подтвердило приверженность высоким международным требованиям

Управление воздушным движением «Азераэронавигация» (AZANS) при ЗАО «Азербайджанские авиалинии» успешно подтвердило высокий уровень соответствия требованиям всех международных авиационных организаций.

Аудит, проведенный согласно требованиям ИКАО, был осуществлен всемирно признанным и независимым экспертом в области испытаний, инспекций и сертификации – германской компанией DQS. Данная аудиторская компания является сертифицирующим органом аэронавигационного провайдера Германии DFS, считающегося одним из лидеров по обслуживанию авиакомпаний в Европе.

Аудит оценил работу системы менеджмента качества в УВД AZANS так же результативно, как и в период прошлого ресертификационного цикла.

Отметим, что одной из ключевых возможностей повышения качества предоставляемых услуг стало внедрение совместно с IATA трехуровневой системы управления безопасностью полетов в воздушном пространстве Азербайджана.

Несмотря на кризис в авиационной индустрии, вызванный пандемией COVID-19, УВД «Азераэронавигация» приложило все усилия по обеспечению безопасности полетов гражданской авиации на должном уровне. Также AZANS продолжило совершенствование качества услуг по аэронавигационному обслуживанию для пользователей воздушного пространства Азербайджана.