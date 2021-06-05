Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов сообщил о том, что на матчи чемпионата Европы по футболу в Баку продано уже 44 тысячи билетов.

«Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей, - заявил Эльхан Мамедов в эфире телеканала ITV. – Однако на Евро из-за организованных студий для УЕФА и телеканалов, а также в связи с вопросами безопасности вместимость арены равна 62-63 тысячам. Так как мы можем принять 50 процентов болельщиков, то в ходе предстоящих четырех матчей на стадионе одновременно смогут находиться примерно 32 тысячи зрителей.