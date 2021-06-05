На Евро-2020 в Баку продано уже 44 тысячи билетов Самый популярный матч – Турция – Уэльс
Исполнительный вице-президент АФФА Эльхан Мамедов сообщил о том, что на матчи чемпионата Европы по футболу в Баку продано уже 44 тысячи билетов.
«Бакинский Олимпийский стадион вмещает 68 тысяч зрителей, - заявил Эльхан Мамедов в эфире телеканала ITV. – Однако на Евро из-за организованных студий для УЕФА и телеканалов, а также в связи с вопросами безопасности вместимость арены равна 62-63 тысячам. Так как мы можем принять 50 процентов болельщиков, то в ходе предстоящих четырех матчей на стадионе одновременно смогут находиться примерно 32 тысячи зрителей.
В сумме на все четыре игры продано уже 44 тысячи билетов (данные на 7 июня – ред.). На игру Уэльс – Швейцария продано более 6 тысяч билетов. Самым популярным является матч Турция – Уэльс – более 18 тысяч проданных билетов. А игра Швейцария – Турция и четвертьфинальный матч пользуются примерно одинаковым спросом – примерно по 10 тысяч. Участники бакинского четвертьфинала пока не определены, но интерес к этой игре большой, особенно за рубежом».
Напомним, матч Уэльс – Швейцария состоится 12 июня, Турция и Уэльс встретятся 16-го числа, а Швейцария и Турция – 20-го. Четвертьфинальный матч состоится 3 июля. В нем, к примеру, могут сыграть такие команды, как Голландия, Украина, Россия, Дания, а также те же Турция, Швейцария и Уэльс. Впрочем, возможны неожиданности на групповой стадии, а это означает, что список потенциальных участников бакинского матча может расшириться.