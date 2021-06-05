Госкомитет сорвал свадьбу восьмиклассницы

Распространившаяся в азербайджанском сегменте Сети информация о том, что 5 мая в одном из центров отдыха в городе Лянкяран состоялась помолвка 14-летней девочки и 38-летнего мужчины, соответствует действительности. Об этом haqqin.az сообщили в Госкомитете по проблемам семьи, женщин и детей.

«Проведение этой церемонии было предотвращено, хотя она была организована с согласия обеих сторон. С участием представителей Госкомитета, Исполнительной власти Лянкяранского района с семьей девочки была проведена профилактическая беседа. До их сведения было доведено, что если свадебная церемония состоится до достижения 18-летнего возраста, то в отношении них будут приняты меры в соответствии с требованиями законодательства», - отметили в Госкомитете.

В ходе расследования также выяснилось, что жених является гражданином России. Он должен был получить доверенность от семьи и забрать невесту с собой.

«Государственная миграционная служба поставлена в известность. Госкомитет поручил комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав в местном органе Исполнительной власти держать этот вопрос под контролем», - подытожили в Госкомитете.