Помощник госсекретаря США прибыл в Азербайджан
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер прибыл в Азербайджан, сообщил Trend дипломатический источник.
По словам источника, визит продлится два дня.
Ранее сообщалось, что целями визита, по информации американского Госдепа, станут "продвижение двусторонних и региональных приоритетов" и "поддержка демократического и экономического развития в регионе". В Азербайджане и.о. помощника госсекретаря США встретится с представителями властей, гражданского общества и бизнеса, обсудит вопросы, связанные с ситуацией в Карабахе.