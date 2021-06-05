Оперштаб предупредил рестораны

Некоторые рестораны в Азербайджане нарушили правила карантинного режима, пригласив выступить зарубежных певцов, говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабмине.

Согласно сообщению, в отношении ресторанов и их владельцев, допустивших подобные нарушения, будут приняты строгие меры в соответствии с законодательством.

"С учетом того, что вакцинация в Азербайджане ускорилась и число выздоравливающих превышает количество зараженных, Оперативный штаб с 31 мая смягчил карантинный режим, а с 10 июня будут введены и другие послабления.

Однако в последние дни были выявлены факты грубого нарушения решений Кабмина и инструкций главного санитарного врача Азербайджана предпринимателями в сфере общепита (рестораны). Несколько ресторанов, приглашая зарубежных певцов, проводят массовые мероприятия и анонсируют организацию новых концертов, чем демонстративно нарушают правила особого карантинного режима и создают условия для массового инфицирования граждан.

Оперштаб заявляет, что в отношении объектов общепита и их владельцев, допустивших подобные нарушения, будут приниматься строгие меры в соответствии с законодательством. Призываем юридических и физических лиц соблюдать правила и требования карантина. Еще раз предупреждаем, что в случае несоблюдения правил и требований карантина будут приняты строгие меры", - говорится в сообщении Оперштаба.