Новости о хакерах обрушили курс биткоина

Стоимость биткоина упала более чем на девять процентов на фоне новостей из США, связанных с криптовалютой, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на настоящее время курс биткоина рухнул до 32,8 тысячи долларов (на 9,26 процента). Это произошло на фоне известия о том, что американские власти США смогли вернуть часть выкупа в биткоинах, который заплатил крупнейший в США оператор топливных трубопроводов Colonial Pipeline хакерской группировке DarkSide.

Следователи смогли отследить платеж на криптовалютный кошелек, используемый хакерами, которые якобы находятся в России. В итоге власти вернули компании несколько миллионов долларов.